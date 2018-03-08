Türkiye, Rus turistlerin tercihleri arasındaki liderliğine yeniden kavuşacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’nin önümüzdeki yaz sezonunda Rus turistlerin tercih ettiği en popüler destinasyonlar listesinin başında yer alacağını açıkladı.

Yunanistan, Kıbrıs, İspanya ve Bulgaristan'ın da ‘iyi bir ivme gösterdiğini' söyleyen Lomidze, "Erken rezervasyon kampanyalarıyla ilgili talep, geçen yılki göstergelerin 2 kat üzerinde. Bunun yanında yaz fiyatları, şimdikilerine göre yüzde 25-30'luk artış gösterecek" ifadelerini kullandı.

ANTALYA 2015 SEVİYESİNİ YAKALADI

Bu arada ATOR'dan yapılan açıklamada, Antalya'da bu yılın ilk 2 ayında gelen yabancı turist girişlerinin özetlendiği, sonuçların Alman turistlerin Rusların önünde olduklarını gösterdiği, ancak Rus pazarının büyüme temposunun diğerlerine göre 3 kat fazla olduğu belirtildi.

© AFP 2018/ Ozan Köse Rus turistlerin tercihi Antalya ve İstanbul

Antalya Belediyesi'nin verilerine göre kent, yabancı turistlerin sayısı bakımından 2015'teki başarı seviyesini yakaladı, 2018'in ilk 2 ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki rakamları yüzde 29 aşarak 169 bin kişi oldu.

‘ANTALYA'DAKİ RUS TURİSTLERİN SAYISI YÜZDE 70 ARTTI'

Buna göre Antalya'da tatil yapan turist sayısı bakımından (önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla) 58 bin kişiyle Almanya birinci oldu.

Rusya pazarıysa, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydederek 41 bin 400 turistle ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncüyse turist sayısını 2017'ye göre yüzde 19 arttıran ve bu yıl 10 bin turist gönderen İsrail oldu.

Aynı zamanda Kazakistan ve Belarus turizm pazarlarında bu yıl durgunluk yaşandığı, yılın ilk 2 ayında gelen turist sayısı yüzde 50 azalan Ukrayna pazarındaki durumaysa Antalya'da gerileme dendiği öğrenildi.