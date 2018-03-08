Çin'in online alışveriş devi, Türkiye'de hizmet vermeye başladı

'FİYATLARIMIZ O KADAR DÜŞÜK DEĞİL, UCUZ ÇİN MALI ALGISINI YIKACAĞIZ'
Ucuz ve kalitesiz Çin malı algısını DHGate ile yıkacaklarını ifade eden DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing da yeni ve canlı pazara girmek amacıyla Türkiye'yi seçtiklerini anlattı. Kaliteli ve patentli ürünlerin satışını yapacaklarını ifade eden Hou Yibing, "Türklerin gözünde Çin malı ürün deyince kalitesiz ve ucuz ürün akla geliyor. Ama sitemizdeki ürünlerin fiyatları o kadar düşük değil ama kaliteli. Biz bu sitede kaliteli ve patentli ürünleri buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir güvenlik sistemimiz var. Sitemizde dükkan açan fabrikaların hepsini inceledik" ifadelerini kullandı.
Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğinin temellerinin 2015 yılında Antalya'da gerçekleşen G20 zirvesinde atıldığını söyleyen DHGate Türkiye Kurucu Ortağı Özkan Kara, "İki devletin bakanları elektronik ticaretin kolaylaştırılması, tarihi İpekyolu'nu elektronik ipek yolu olarak tekrar kurabilmek için bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın Çin tarafı kendi ülkesinde DHGate'i görevlendirdi. Biz de Türkiye ortağı olarak bu işe talip olduk. Beraber Türkiye'de bir dijital ticaret merkezi kurmaya karar verdik. Bu hafta sonu Çin'e seyahatimiz var. Çin'de de Türk ürünlerini sergileyeceğimiz dijital ticaret merkezi kuracağız" dedi.
'SİTEDE 4 MİLYONA YAKIN FİRMA VAR'
Kara, hedeflerinin Türkiye'yi online ticaretin merkez üstü yapmak olduğunu belirterek çevre ülkelerde elektronik ticaretin tedarikçisi olacaklarını söyledi.
DHGate.COM Türkiye İstanbul’da biri Avrupa'da diğeri Anadolu yakasında olmak üzere iki showroom açacak. İlki Şişli’de açılan 500 metrekarelik teşhir alanda yerli, Çinli ya da diğer global firmalar ürünler sergilenecek.
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