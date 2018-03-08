Goldman Sachs'tan uyarı: Türkiye'de aşırı ısınma belirtileri var

Goldman Sachs analistleri, TL'de son dönemde görülen istikrarın devam etmeyebileceği uyarısında bulundu.

© REUTERS/ David Gray/File Photo Goldman Sachs: TCMB faiz artışına gitmeli

Aralarında Mark Ozerov'un da bulunduğu Goldman Sachs analistleri, müşterilere gönderdikleri notta, Türkiye'de faiz oranlarının cari açık ve enflasyonu kontrol altına almak için çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Dünya'nın haberine göre analistler, büyümedeki yavaşlamaya faizlerdeki artışın eşlik etmesinin beklendiğini, bunun TL üzerindeki baskıyı artıracağını ve Merkez Bankası'nın harekete geçmesi gerekeceğini belirtti.

Ozerov, "Türkiye, çift haneli enflasyon ve kötüye giden dış dengeyle beraber, aşırı ısınan ekonomiye dair klasik belirtiler göstermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.