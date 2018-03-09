Bakan Özlü: Dijital devrimin öncü ülkelerinden birisi olacağız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını hazırladıklarını belirterek, "Endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Akdeniz ekonomisinin masaya yatırıldığı, Akdeniz havzasındaki şehir ve ülkeleri bir araya getiren Akdeniz Ekonomi Forumu sona erdi.

'Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler' oturumunun açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, savundukları bütün politikaların temelinde teknoloji olduğunu belirterek, 'Endüstri 4.0'ı, Türkiye için bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Dünya gazetesinden Melten Şahin'in haberine göre Özlü, Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAMIZ DİJİTALE EVRİLMİŞ, ASLA GERİSİNDE KALMAYACAĞIZ'

Özlü, şunları söyledi: "Buhar gücünün üretimde kullanılması ile başlayan 1'inci sanayi devrimi, elektriğin üretimde kullanılmasıyla devam eden 2'nci sanayi devrimi, bilgi teknolojileri ve programlanabilir makinelerle birlikte 3'üncü sanayi devrimini yaşadık. Bugün ise artık 4'üncü sanayi devrimini, yani ‘Endüstri 4.0'ı konuşuyoruz. Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, gelecek 10-20 yıl içerisinde imalat, enerji, tarım ve ulaştırmada çok hızlı ve hatta çok dramatik değişimler olacak. Yine aynı raporda, dijital teknolojilerle bağlantılı olarak büyük data, yeni sanayi internet uygulamaları, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve üç boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmeler, insanlığın geleceğini belirleyecek. Sadece ABD'de en yüksek ciroya sahip olan 500 kurumun yarıdan fazlası, 2000 yılından sonra kaybolup gitmiştir. Bunun nedeni, dijital evrime, değişime ayak uydurmamış olmalarıdır. Buradan açıkça görüyoruz ki, dünyamız halihazırda dijitale evrilmiş bir dünyadır. Bizler bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin, bu kesin gerçekliğin asla gerisinde kalmayacağız ve öncü ülkelerinden birisi olacağız."