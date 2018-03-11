Türkiye, Moskova’daki turizm fuarına katılıyor

Türkiye, Rusya’nın en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’na (MITT) katılacak. 13 Mart’ta başlayacak olan fuarın en büyük katılımcısının 254 metrekarelik standı ile Türkiye olacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da fuar nedeniyle Rusya’ya gidecek.

Rusya’nın en büyük ve en önemli turizm buluşması Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (MITT) 13 Mart’ta 25. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre sezona yönelik yeniliklerin ortaya çıktığı, yeni trendlerin belirlendiği, sektör yöneticilerinin fikir alışverişinde bulunduğu, iş bağlantılarının yapıldığı en büyük turizm platformlarından biri olan MITT’te en büyük tanıtım standı Türkiye’nin olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk kez düzenlendiği yıldan bu yana bakanlığın çatısı altında aralıksız temsil edilen Türkiye’nin, bu yıl bin 254 metrekarelik standı ile fuarın en büyük katılımcısı olduğu vurgulandı.

Dev Türkiye standının açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yapacağını ifade edildiği açıklamada, Kurtulmuş'un fuar kapsamında turizm profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Geçtiğimiz yıl Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından ‘En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon (Ülke)’ ödülüne layık görülen Türkiye standı bu yıl da iddialı. Bölge ve destinasyon tanıtımının ön planda tutulduğu Türkiye standı, kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu’nun zengin kültürel birikiminin yansıtıldığı yedi adadan oluşuyor. Türk Hava Yolları ile birlikte, 29 sektör kuruluşu ve 12 özel işletme de Kültür Turizm Bakanlığı çatısı altında etkinlikler gerçekleştirecek."