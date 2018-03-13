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    Türkiye'ye dolar yağdı

    © Flickr/
    Ekonomi
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    Ocakta ayı cari açık aylık 7.1 milyar, yıllık 51.5 milyar dolara tırmanarak endişe yarattı ancak ülkeye sıcak para, mevduat ve kredi olarak bir ayda toplam para girişi 12.7 milyar doları buldu.

    Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberi'ne göre, ocak ayında cari açık 7.1 milyar dolara çıkarak önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar tırmandı. Yıllık cari açık da 51 milyar 572 milyon dolara fırladı. Ancak öyle bir para girişi oldu ki çok yüksek gelen açığı finanse etmenin yanı sıra 4.4 milyar dolar da Türkiye'nin döviz rezervlerine eklendi.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
    Cari açık beklentiyi aştı: 7.1 milyar dolar
    Cari açığın artmasında geçen yıla göre 500 milyon dolar artan enerji ithalatının yanı sıra toplamda 2.3 milyar dolar altının etkisi oldu. Geçen yıl 469 milyon dolar olan altın ithalatı 2 milyar 290 milyon dolara çıkarken, altın ihracatı da 500 milyon dolar azaldı. Böylece artan 4.4 milyar doların 2.8 milyar doları altın ve enerji ticaretinden, geri kalan 1.6 milyar dolar ise ana kalemlerden kaynaklandı.

    Habere göre cari açığın finansmanı hiç de zor olmadı. Ülkeye bir ayda toplam para girişi 12.7 milyar doları buldu. Doğrudan yatırımlardan net olarak 288 milyon dolarlık (606 milyon dolar giriş 318 milyon dolar çıkış) bir para girişi sağlanırken, esas olarak hisse ve tahvil almaya gelen 5.2 milyar dolar (net 4.9 milyar dolar) Türkiye'yi dövize boğdu. Sıcak para sayılan bu tutarın 2 milyar doları Eurobond borçlanması olmak üzere 3.1 milyar doları hükümetin borçlanmasından oluştu.

    BANKALARA 4.3 MİLYAR DOLAR MEVDUAT

    Bankalar 1.3 milyar dolarlık reel sektör ise 493 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Hisse senetlerine 289 milyon dolar para girişi oldu.

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
    © AA/ Arşiv
    Moody's: En yüksek cari açık Türkiye'de
    İkinci en büyük giriş ise bankaların yurtdışı muhabir bankalarda tuttukları mevduat ve yabancı bankaların Türk bankalarına yaptığı mevduat kaynaklı oldu. Net olarak 4.3 milyar dolarlık bir mevduat girişi gerçekleştiği görüldü.

    Krediler kaynaklı para girişi ise 1 milyar 179 milyar dolar oldu. Şirketlerin kullandığı ticari krediler de 1 milyar 976 milyon dolarlık rahatlama sağladı. Şirketler 12.8 milyar dolarlık kredi taksiti öderken 13.8 milyar dolar yeni kredi aldı.

    ALTIN ALINDI, ABD TAHVİLİ SATILDI

    Ocak ayında kaynağı belirsiz para giriş-çıkışını anlatan 'Net Hata Noksan' kaleminde 1 milyar 235 milyon dolarlık çıkış görülmesine rağmen gelen para ile döviz rezervlerine 4.4 milyar dolar katkı yapılabildi.

    Yapılan altın ithalatının etkisi ile resmi rezervler 6 milyar 839 milyon dolar artarken menkul kıymetler kaleminin 2 milyar 258 milyon dolar azalması Merkez Bankası'nın ABD tahvili satıp altın rezervini artırmak şeklindeki yeni rezerv çeşitlendirme politikasının sürdüğünü gösterdi. Son 12 ayda Merkez Bankası rezervlerinde yabancı ülkelerin tahvilleri 16 milyar dolar azalırken altın tutarı 14.2 milyar dolar arttı.

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    Etiketler:
    ihracat, ithalat, Tahvil, altın, banka, cari açık, Merkez Bankası, ABD, Türkiye
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