Katar ve BAE arasında Körfez krizinden sonraki ilk anlaşma

Qatar Petroleum'un Başkanı ve CEO'su Saad Şerida el Kaabi, Qatar Petroleum'un her zaman ve her koşulda güvenilir ulusal petrol şirketi ve enerji sağlayıcısı olduğu yönündeki uluslararası itibarını teyit ettiğini söyledi.
Söz konusu anlaşma, Körfez ülkelerinin Katar'a ambargo uygulamaya başladığı Haziran 2017'den bu yana BAE ile imzalanan ilk anlaşma olma niteliği taşıyor.
#UPDATE The Al-Bunduq oil field — which is located on the maritime border between Qatar and Abu Dhabi — is managed by a Japanese consortium https://t.co/sQ6QdLkGv1— AFP news agency (@AFP) March 13, 2018
Mart 1969'da Katar ve Abu Dabi arasında Al-Bunduq sahasının eşit olarak iki taraf tarafından sahiplenilmesini öngören bir anlaşma yapılmıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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