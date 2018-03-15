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    Türkiye, finansal becerilerde sınıfta kaldı

    © AA/
    Ekonomi
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    İngiltere'de Cambridge ve University College London üniversitelerince 31 ülkede gerçekleştirilen araştırma, yetişkinlerin finansal becerilerinde 'çarpıcı bir geri kalmışlık' olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye; Şili, İsrail, İtalya, İspanya ve İngiltere ile beraber finansal becerilerde en zayıf performans gösteren ülkelerden biri.

    BBC'nin aktardığı habere göre, araştırmada yetişkinlerin dörtte birinin alışverişe çıktıklarında ne kadar para üstü almaları gerektiğini bilmediği, yarısının da tek verili basit bir finansal grafiği bile okuyamadığı tespit edildi.

    İstanbul / Türk - Türkiye ekonomisi
    © REUTERS/ Osman Orsal
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    Türkiye'nin diğer ülkelere göre sayısal işlemlerde kötü bir performans sergilediği belirtildi. Öte yandan başta Türkiye olmak üzere, Hollanda, Belçika, İsveç, ABD ve Kanada gibi ülkelerde erkekler kadınlardan daha iyi bir performans sergiledi.

    31 ülkede 16-65 yaş arası 100 bin yetişkini inceleyen araştırmada, günlük finansal işlemlere dair sayısal yetenekleri ölçen 4 soru yöneltildi.

    Sonuçlara göre araştırmacılar, çok sayıda yetişkinin günlük finansal işlemleri yapmak için gereken en temel yeteneklerden yoksun olduğunu dile getirdi. Araştırma 3 yetişkinden birinin, litre ya da kilo fiyatı verilen bir ürün için ne kadar ödemeleri gerektiğini bilemediğini ortaya koydu. Çoğu yetişkinin ise indirimleri hesaplayamadığı belirtildi.

    YETİŞKİNLERİN DÖRTTE ÜÇÜ BASİT BİR FİNANSAL GRAFİĞİ OKUYAMIYOR

    Araştırmaya göre Türkiye, Yunanistan, Şili ve İtalya'da ise yetişkinlerin dörtte üçü basit bir finansal grafiği okuyamıyor. Estonya, Finlandiya ve Japonya ise iyi performans gösteren ülkeler arasında yer alıyor.

    'FİNANSAL OKUR-YAZARLIK KANDIRILMAMAK İÇİN GEREKLİ'

    Çiftlik Bank
    © Fotoğraf: DHA
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    Araştırma finansal okur-yazarlığın, tüketicilerin borca girmemesi ve para konusunda kandırılmamaları için gerekli olduğunu söylüyor. Bu yüzden araştırmaya göre bu meseleyi çözmek için politik bir müdahale gerek.

    Araştırmada, "Finansal problemleri çözebiliyor olmak dünya çapında yetişkinlerin refahı için gerekli; çünkü tasarruf, harcama ve bankalarla işlem yürütebilmek için basit finansal kavramların anlaşılması gerekiyor" ifadesine yer verildi.

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    Etiketler:
    finans, İsveç, Hollanda, Şili, Kanada, Belçika, Yunanistan, İtalya, İngiltere, Türkiye
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