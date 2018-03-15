Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran yeni transit koridoru üzerinde anlaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'nin katılımıyla dörtlü toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlar, toplantıdan sonra yeni oluşturulan dörtlü işbirliği mekanizmasının yol haritasını belirleyen bildiriye imza attı.

Yeni ulaşım projelerinde Reşt-Astara Demiryolu'nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na birleştirilmesi ve İran'ın Çabahar ve Bandar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya birleştirecek yeni transit koridoru oluşturulması kararlaştırıldı.

ÇAVUŞOĞLU: İŞBİRLİĞİMİZ İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK

Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, dörtlü mekanizma toplantısının ilkinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Halklarımız arasında da samimi diyalog var. Bu üç ülkeyle de ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz önemli projeler var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır" dedi.

'EKONOMİK İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENDİRİLECEK'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkelerin toprak ve sınır bütünlüğünü desteklediğini belirterek herkesin buna saygı duyması gerektiğini vurguladı. Dört ülkenin de içinde bulunduğu coğrafya ve ötesinin çok sayıda fırsatı barındırdığını belirten Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hem ticaret hem yatırım hem de halklarımız arasındaki temaslar için ulaşım ağlarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki bu konuda önemli projeler de var" dedi.

'ULAŞIM AĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİYLE TİCARET HACMİ VE TURİST SAYISI ARTACAK'

© AFP 2018/ VANO SHLAMOV Gürcistan’dan Türkiye’ye helikopter teşekkürü

Ulaşım ağlarının güçlendirilmesiyle ticaret hacmi ve turist sayısının artacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantının gelecek için adeta bir yol haritası oluşturduğunu görüyoruz ve Bakü Deklarasyonu da bunu söylüyor. Çok sevdiğim üç arkadaşım ve kardeşim ile bu formatta da iş birliğimizin devam edecek olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ev sahipliği için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'a teşekkür etti.

MEMMEDYAROV: HER YIL BİR ARAYA GELECEĞİZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da, güneyden batıya doğru uzanan yeni bir transit koridoru oluşturulması üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

İran'da inşaatı devam eden Reşt-Astara Demiryolu'nun üç yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Memmedyarov, bu hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na birleştirilmesiyle yeni demiryolu ağı oluşacağını ifade etti.

Memmedyarov, bu sürecin 4 ülkede de hızlı ilerlemesi için her yıl 4 bakan olarak bir araya geleceklerini belirtti.

ZARİF: TÜM ÜLKELERİN ÇIKARLARINA HİZMET EDECEK

© AP Photo/ Vahid Salemi İran, Türkiye'ye olan doğalgaz borcunun tamamını ödedi

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinden yana olduklarını, bugün oluşturulan dörtlü iş birliği mekanizmasının da ülkelerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni koridorun iki kıtayı birleştirip katılımcı ülkeler ve halklarının çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Zarif, "Basra Körfezi'nin Karadeniz ve Akdeniz'le birleştirilmesi artık gerçeklik. Hint Okyanusu'ndan Akdeniz ve Karadeniz'e, oradan da Avrupa'ya yük taşıması daha kısa sürede gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki dört ülke arasında kültürler bağlar olduğunu da belirten Zarif, işbirliği alanlarını belirlemek için bir çalışma grubu kurulması gerektiğini söyledi.

JANELİDZE: BU İŞBİRLİĞİ BÖLGENİN BARIŞ VE İSTİKRARINA YÖNELİK

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Janelidze ise diğer mevkidaşlarına Gürcistan'ın toprak bütünlüğü konusunda verdikleri destek için teşekkür etti.

Gürcistan'ın bağımsız olmasından beri Azerbaycan, Türkiye ve İran'la ilişkilerini geliştirmek için çabaladığını belirten Janelidze, "İş birliğimiz bölgenin barış, istikrar ve refahına yöneliktir. Potansiyelimizi daha iyi kullanmak ve ilişkilerimizi geliştirmek arzusundayız. Coğrafi konumumuzdan doğan transit potansiyelimizden de daha iyi yararlanmalıyız" dedi.

Asya ve Avrupa'yı birleştirmek için sahip olunan imkânların kullanılması ve düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Janelidze, barış ve istikrarın korunması için uluslararası hukuka olan bağlılıklarına dikkat çekerek, ülkesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti.

Bakanların imza attığı bildiride, enerji, ulaştırma, bankacılık, telekomünikasyon, sanayi, tarım, turizm, sivil havacılık ve çevre alanlarında iş birliklerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin teşviki gibi maddeler de yer aldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TİFLİS'TE

Tarafların petrol ve doğalgaz alanlarında ticari iş birliklerinin artırılması niyetinde olduğuna vurgu yapılan bildiride, EXPO 2025 için Bakü'nün adaylığı desteklendi.

Bir sonraki dörtlü toplantının Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılması kararlaştırıldı.