Dolar/TL'de yükseliş durmuyor: 3.93'ün üzerine çıktı

Dolar kuru saat 08:00'da 3.9340'da yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8275 ile rekor seviyenin hemen altında yer alırken, sterlin/TL 5.4765 ile rekor kırdı.
Diğer taraftan dolar endeksi 90 seviyesinin hemen altında güçsüz bir görünüm çiziyor.
Piyasalarda bugün TL'nin seyrini etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmazken gözler çarşamba günü açıklanacak Fed kararlarına çevrildi.
Bankanın bu toplantıda 25 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz artırımlarının sıklığına işaret eden mesajlar önemli olacak.
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