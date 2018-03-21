Fed faiz kararını açıkladı

Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı.

Fed poltika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti. Politika yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.

Fed'in iki günlük Mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti.

Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 baz puan artırıma giderek yüzde 1.50 — 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

YETKİLİLER 3 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR



Yatırımcıların dikkati Fed politika yapıcılarının 2018 yılına ilişkin faiz artırımı projeksiyonunun üçten dört artırım beklentisine yükseltilip yükseltilmeyeceği üzerindeydi.

Çarşamba günkü açıklanan noktasal grafiğe göre politika yapıcılar beklentileri değiştirmeyerek Fed'den 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor.

DOLARDAN İLK TEPKİ

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan sonra 3.92 seviyelerine kadar geriledi.

Fed kararı öncei 90.13 olan dolar endeksi, karar sonrası 90.8'e geriledi.