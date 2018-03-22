Futbolculara 2017'de 269 milyon liralık vergi indirimi yapılmış

Türkiye 2017’de 71 milyar liralık vergiyi almaktan vazgeçti. Vergi indirimlerinin birçoğu yatırım ve üretimi teşvik ederken yüzde 99’u futbolculardan oluşan sporculara 2017’de 259 milyon liralık vergi indiriminin yapıldığı ortaya çıktı. Maliye'nin hazırladığı raporla bu vergi indiriminin Ar-Ge çalışanlarına yapılandan daha fazla olduğu da görüldü.
Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü hazırladığı rapor, Türkiye'nin 2017'de tam 71 milyar liralık vergiden vazgeçtiğini ortaya koydu. Bu tutar toplam 536 milyar lira olan vergi gelirlerinin yüzde 13'üne denk geldi. Vazgeçilen tutar ağırlıklı olarak gelir vergisinden oluştu. Maliye 2017'de 34.7 milyar liralık gelir vergisini almaktan vazgeçti. Kalemlere bakıldığında birçoğunun çok haklı nedenlerle vazgeçilen vergiler olduğu görüldü.
YÜZDE 15 VERGİ ÖDÜYORLAR
Ancak raporda dikkat çeken rakamlar da var. Yüksek ücretler alan futbolcuların yüzde 99'unu oluşturduğu sporculara yapılan ücret ödemelerinde vazgeçilen verginin geçen yıl 259 milyon lira olduğu görüldü. Futbolcuların verdiği verginin normal vatandaş gibi yüzde 15-35 bandında değil, sadece yüzde 15 olduğu biliniyor. 2016-2020 arasında vazgeçilen ve vazgeçilecek olan verginin ise 1.5 milyar liraya kadar ulaşacağı hesaplandı.
FUTBOLCULARA YAPILAN İNDİRİM AR-GE ÇALIŞANLARINA YAPILANDAN DAHA FAZLA
Habertürk'te yer alan haberin devamında şu bilgilere yer verildi:
"Futbolculara yapılan indirim büyük önem verilen işletmelerdeki Ar-Ge çalışanlarına yapılan desteğin (525 milyon lira) yarısından daha yüksek. Bazı önemli rakamlar var ki onlarla karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Bu karşılaştırmalarda her ne kadar Türk insanının Ar-Ge ve girişimle ilgilenmemesinin payı varsa da yine de rakamlar ilginç. Örneğin KDV’de Ar-Ge yazılım istisnası sadece 331 binde, yatırım teşvik belgeli yatırımlarda istisna sadece 16 milyon liraya kadar. Genç girişimcilere yapılan gelir vergisi istisnasının 11.3 milyon lirada kalması ve yatırımlarda kullanılan yatırım indirimi tutarının da 39 milyon lira ile sınırlı olması da futbolculara yapılan vergi indiriminin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
TOPLAM 71 MİLYARLIK VERGİ ALINMADI YATIRIM İÇİN 5 MİLYAR ŞİRKETLERDE KALDI GÜNLÜK
Bazı kazançlardan yapılan indirimler var ki onlar da ikili anlaşmalar ve Türk müteşebbislerin yurtdışında iş yapabilmesi için olmazsa olmaz niteliğinde. Örneğin 322 milyon lira yurtdışı iştirak kazançları, 1.1 milyar lira yurtdışı inşaat işleri gelirlerinden vergi alınmamış. Daha da önemlisi bölgesel yatırımların desteklenmesi ve stratejik yatırımların da Türkiye’ye yapılması için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 2’ye kadar indiren indirimli kurumlar vergisi desteği ile tam 2017’de 5,1 milyar liralık vergiden de vazgeçilmiş durumda. Bu tutar 2016’da sadece 2.3 milyar liraymış. Yani tam iki kat artmış."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)