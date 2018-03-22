Rusya'dan 4 Türk şirketine daha domates izni geliyor

Rus federal tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, yarından itibaren 4 Türk şirketine daha Rusya'ya domates sevk etme izni vereceği belirtildi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, ajansın 4 Türk şirketinden yarından itibaren domates alımının mümkün olacağı belirtildi.

Söz konusu 4 şirketin, Rosselhoznadzor görevlilerinin denetiminden başarı ile geçtiği kaydedildi.

Öte yandan Rusya'ya yarından itibaren domates ihraç edebilecek 4 şirketin isminin daha sonra ajansın sitesinde açıklanması bekleniyor.

Bu arada 4 Türk şirketine daha domates izni verilmesi ardından, Rusya'ya ürettiği domatesleri ihraç edebilen Türk şirketlerinin sayısı 12'ye çıkacak.

Domates, Türk F16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi. Yasak neredeyse iki yıl sonra kaldırılmıştı. Türkiye'den hangi şirketlerin Rusya'ya ürünlerini gönderebileceğine ise Rosselhoznadzor belirliyor.