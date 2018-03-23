Türkiye'de işsiz sayısı 124.000 kişi daha arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10.9 oldu. İşsiz sayısı 124.000 kişi artarak 3 milyon 454.000 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'İşgücü İstatistikleri 2017' verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2016'ya göre 124.000 kişi artarak 3 milyon 454.000 kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü İstatistikleri, 2017

İşsizlik oranı %10,9 seviyesinde gerçekleştihttps://t.co/HwT0g5P1Hy — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 23 Mart 2018

İşsizlik oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 94 kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.

2016'da işsizlik oranı yüzde 10.9, işsiz sayısı ise 3 milyon 330.000 olarak açıklanmıştı.

Orta Vadeli Program'da işsizlik oranı 2017 yılı için 10.8 olarak öngörülmüştü.