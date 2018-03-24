Rusya’dan ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergisine yanıt

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak ABD menşeili ürünlerin Rusya’ya ithalatına kısıtlamalar içeren bir liste hazırlayacağı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov, Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yevtuhov, “ABD’nin (çelik ve alüminyuma) uyguladığı gümrük vergileri konusunda atılacak adımları hazırlayarak, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na sunacağız ve ülkemiz adına Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) başvuracağız. Bizim tutumumuz, bu uygulamanın bir ihlal olduğu yönünde. DTÖ’ye üye olan bir ülke ilk kez ön soruşturma yapmadan, sadece ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda bu tür vergileri uygulamaya koyuyor. Bu bir emsal” diye konuştu.

Rus yetkili, “Kendi adımıza bir tutum hazırlayacağız, zira bu bizim sektörümüz ve bizim şirketlerimiz bundan zarar görüyor. Muhtemelen Amerikan mallarına karşı tedbirler ile ilgili önerilerimizi de hazırlayacağız. Tüm ülkelerin bu yolu izleyeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ithal çeliğe yüzde 25 ve ithal alüminyuma yüzde 10 oranında ek gümrük vergilerinin getirileceğini duyurmuştu. Söz konusu vergilerden bazı ülkelerin muaf tutulacağı açıklansa da, Rusya bu kapsama alınmamıştı.