Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" dedi. Şimşek, kaynak akışının olumsuz etkilenmesinin de kurda negatif etki yarattığını belirtti.

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6.7 büyüdüğünü söyledi.

TRT Haber'de konuşan Şimşek, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" dedi.

Şimşek, "Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

Dünya ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" diye konuştu.

'DÖVİZLE BORÇLANMA DAHA İYİ DİYORLAR, DOĞRU DEĞİL'



Türkiye için en kötünün geride kaldığını belirten Şimşek, "Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye, tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır" dedi.

'Şirketlere dövizle borçlanmaya sınırlama' uygulaması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Şimşek, uygulamaya ciddi itirazların olduğunu ifade etti.

Şimşek "Herkes kendi ölçeğinde düşünüyor. Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı. 'Dövizle borçlanma daha iyi' diyorlar, doğru değil. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Geliriniz hangi para cinsindense borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun, bu kadar basit" diye konuştu.