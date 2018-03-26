ABD: 2017’de Rusya Türkiye’ye ayçiçeği ürünleri ihracatında lider oldu

Açıklanan istatistik verilere göre, 2016-2017 tarım yılında Türkiye toplam olarak 793 bin ton ayçiçeği yağı, 958 bin ton ayçiçeği ezmesi ve 591 bin ton ayçiçeği tohumu ithal ederken, Rusya belirtilen üç ayçiçeği ürünü ihracatında birinci sırada yer aldı. Raporda, ‘Türkiye'ye ayçiçeği tohumları ihracatında 225 bin ton ile lider konumuna yükselen Rusya'yı 205 bin ton ile Moldova, 78 bin ton ile Bulgaristan ve 35 bin ton ile Romanya takip etti' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Rusya, 2016-2017 tarım yılında Türkiye'nin ithal ettiği toplam ayçiçeği yağı miktarının 494 bin tonunu karşılarken Türkiye'nin ayçiçeği ezmesi ithalatının yarısından fazlasını (496 bin ton) sağlayarak Türkiye'ye 345 bin ton ihracatını gerçekleştiren Ukrayna'yı geçmiş oldu.