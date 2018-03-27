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    Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin

    Twitter, kripto para birimlerinin reklamlarını yasaklayacak

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Facebook ve Google'un ardından Twitter da yatırımcıları dolandırıcılıktan koruma önlemleri kapsamında kripto para birimlerinin sosyal paylaşım sitesindeki reklamlarını yasaklayacağını duyurdu.

    Twitter dün yaptığı açıklamayla kripto para birimleri reklamlarını yasaklama kararı alan teknoloji devleri arasına katıldı.

    'ICOS VE TOKEN SATIŞI REKLAMLARI KÜRESEL OLARAK YASAKALANACAK'

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Bitcoin'e bir yasak da Google'dan
    CNBC'ye konuşan Twitter sözcüsü "Twitter camiasının güvenliğini sağlamaya bağlıyız. Hal böyle olunca kripto para birimleri konusunda Twitter Reklamları (Twitter Ads) için yeni bir politika ekledik" dedi. Sözcü "Bu yeni politika çerçevesinde ICOs (Initial Coin Offerings- Başlangıç Parası Teklifleri) ve 'token' satışı reklamları küresel olarak yasaklanacak" dedi.

    Twitter'ın yasak getirme olasılığı ilk olarak geçen hafta gündeme getirilmişti. Haberlerin ardından Bitcoin fiyatları 7.000 dolar seviyesine düşmüş ancak aynı gün 3 saat içinde 700 dolarlık bir artış gerçeklemişti. 

    Dünyanın en büyük reklam sağlayıcısı konumundaki Google mart ayı başında finans hizmetleri poltikasında güncellemeye giderek 'kripto para birimleri ve ilişkili içeriklerin' reklamlarını haziran ayından itibaren kısıtlayacağını açıklamıştı.

    Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, dünyanın 2. en büyük reklam sağlayıcısı Facebook'un da 'sıklıkla aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlar ile ilişkilendirilen finansal ürün ve servislerin teşvik edilmesinin' önlenmesi kapsamında tüm kripto para birimleri hakkında reklam verilmesini yasakladığını duyurmasının ardından ocak sonunda yüzde 12'lik bir düşüş yaşamıştı.

    'ÖNEMSİZ HADİSE'

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook'tan kripto para reklamlarına yasak
    BKCM adlı dijital varlık ve makroekonomi alanında uzmanlaşmış yatırım firmasının kurucusu ve CEO'su Brian Kelly ise Twitter'ın politika değişikliğinin kripto para birimleri piyasaları için 'önemsiz bir hadise' olduğunu söyledi. 

    Piyasaların herhangi bir tarafında farkedilebilir bir katalizör olmadığını belirten Kelly "Kısa vadede en büyük katalizör, Güney Kore'de hükümetin yeniden kripto para birimlerine kucak açmasıyla ticaretin artması" dedi.

    Bitcoin'in bugün itibarıyla alış fiyatı 7.908 dolar (31. 479 TL) seviyesinde.

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    Etiketler:
    Kripto para, Yasak, Reklam, CNBC, Facebook, Google, Twitter, Brian Kelly, ABD
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