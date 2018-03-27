Dolar/TL 3.99'u test etti

Güne 3.96'dan başlayan dolar kuru 3.99'u test etti. Uzmanlar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açıkta bozulmanın Türk Lirası üzerinde baskıya neden olduğuna dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz cuma günü uluslararası piyasalarda 4.03 ile tarihi zirveyi test eden, dün de 4 sınırına dayanan Dolar/TL yeni güne 3.96'dan başladı.

Kur daha sonra kademeli olarak yeniden 3.99'un üzerine yükseldi ve 3.9906'yı gördü.

Uzmanlar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açıkta bozulmanın Türk Lirası üzerinde baskıya neden olduğuna dikkat çekiyor.

Bloomberght'nin haberine göre, HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy, 4 seviyesinin kurda önemli bir psikolojik seviye olduğunu belirtti.

Aksoy, "Zayıf TL'nin ihracatı destekleyebileceği ve ekonomi yönetiminin adım atmayacağı savı da doğru görünebilir fakat Tüketici Güveni'ne olası etki ve şirketlerin 213 milyar dolar düzeyindeki döviz açık pozisyonu Merkez Bankası'nın kurda yükselişin sürmesi durumunda adım atma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle, Dolar/TL 'de oynaklık halen kasım başındaki seviyelerde olmasa da kurun 4'ün üzerinde bulunması ekonomi yönetiminden açıklama gelmesine neden olabilir" dedi.