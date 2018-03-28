Dolar/TL, rekor seviyeye yakın

Dün 3.9972'ye kadar yükselen kur bu sabah saat 08.20'de 3.9814'te yer alıyor. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9466'dan işlem görüyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre TL'de bir değersizleşme eğilimi söz konusu olduğunu vurgulayan analistler, TL'deki değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentilerinin faizlerde yükselişe neden olduğu, bunun da TL'ye baskı yarattığını belirtti.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede TL'de kırılganlığın sürmesinin beklendiğini ifade etti.



