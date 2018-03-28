Dolar/TL, 4 liranın üzerini gördü

Dolar/TL rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

Cuma günü Asya seansında 4.0368'e kadar çıkarak rekor kıran dolar kuru bugün saat 10.30'da 4.0012'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.9600'dan işlem gördü.

Kur geçen hafta cuma gecesi uluslararası piyasalarda 4.0361 ile tarihi yüksek seviyeyi test etmiş, bu hafta başından beri de 4 sınırına yakın seyretmişti.

The Turkish lira has dropped past 4 per dollar for the first time during active Turkey trading hours. pic.twitter.com/ffcZb8SJXC — Benjamin Harvey (@BenjaminHarvey) 28 Mart 2018

© REUTERS/ Thomas White Dolar/TL, rekor seviyeye yakın

TL'de değersizleşme eğilimi söz konusu olduğunu vurgulayan analistler, değer kaybının enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentilerinin faizlerde yükselişe neden olduğu, bunun da liraya baskı yarattığını belirtiyor.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede TL'de kırılganlığın sürmesinin beklendiğini ifade etti.