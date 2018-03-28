Rosatom: Yatırımcılarla bu yıl Akkuyu’ya yönelik anlaşma imzalanması düşük ihtimal

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, yatırımcılarla Akkuyu nükleer santralinin inşasına ilişkin bir anlaşma imzalamalarının bu yıl düşük bir ihtimal olduğunu, böyle bir anlaşmanın gelecek yıl yapılabileceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Lihaçev, Akkuyu nükleer santralinin inşası için yatırım yapmak isteyen tarafların olduğunu belirtti.

Lihaçev “Yatırım yapmak isteyenler yalnızca Türkiye’de değil. Farklı alıcılar var. Bu yıl bir anlaşma imzalanması düşük ihtimal” dedi.

Lihaçev, olası bir anlaşmanın gelecek yıl imzalanıp imzalanmayacağı sorusuna da olumlu yanıt verdi.

Basında yer alan ve Cengin-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun Akkuyu’dan çekildiği haberlerine değinen Lihaçev “Yalnızca bu kadar büyük rakamlardan bahsetmeye hazır değillerdi” dedi.

'PROJENİN İNŞASINA YÖNELİK LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELERİ SUNDUK'

Lihaçev, Rosatom’un Akkuyu’nun inşasına yönelik lisans için gerekli tüm belgeleri sunduğunu belirtti. Lihaçev “Tüm belgeleri sunduk, lisans için sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.



