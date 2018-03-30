Dolar/TL 3.95 seviyesinde

Geçtiğimiz cuma günü Asya seansında 4.0368'e yükselerek rekor kıran ve dün 4.0162'ye kadar yükselen dolar/TL, ilk etapta tepki vermediği büyüme verisi sonrası aşağı yönlü hareket etti.
Kur bu sabah 3.94'ün hemen altını test ettikten sonra 3.9500'de yer aldı. Euro/TL de 4.8650 seviyesinde.
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Hafta boyunca yükseliş eğiliminde olan tahvil faizi geriledi ve 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 1.95 düşüşle 12.57'ye geldi.
Dolar endeksi ise dün 89.80 seviyesinin üzerine doğru hareketlendikten sonra 89.75'e gevşedi.
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