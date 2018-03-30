Türkiye’ye ocak ve şubatta 3 milyon turist geldi

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak-şubat aylarında en çok ziyaretçi İran’dan gelirken, en çok ziyaret edilen şehir ise yaklaşık 1.7 milyon rakamıyla İstanbul oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 2018 yılının ilk iki ayında Türkiye’ye, yüzde 35 oranında artışla 3 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında, yılın ilk iki ayında, yüzde 11.73 oranında artışla İran ilk sırada yer alırken, ocak-şubat aylarında 350.421 İranlı giriş yaptı.

Gürcistan yüzde 10.29 artışla ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan yüzde 7.4 artışla üçüncü, Almanya yüzde 6.8 artışla dördüncü, Rusya ise yüzde 4.49 artışla beşinci sırada yer aldı. Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında Gürcistan’dan 307.447, Bulgaristan’dan 231.374, Almanya’dan 196.604 ve Rusya’dan da 134.211 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

EN ÇOK İSTANBUL'A GELDİLER

İstanbul, yüzde 56.21 artışla yabancı turistin en çok ziyaret ettiği şehir olurken, ilk iki ayda 1 milyon 679.817 rakamına ulaştı. Ocak-şubat 2018 dönemindeki en çok ziyaret edilen iller sıralamasında 352.616 yabancı ziyaretçi ile Edirne ikinci sırada yer alırken, 323.761 yabancı ziyaretçi ile Artvin artışla üçüncü, 154.634 yabancı ziyaretçi ile Antalya dördüncü, 70.817 yabancı ziyaretçi ile Ağrı beşinci sırada yer aldı.