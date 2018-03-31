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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: KOBİ'lere 7.5 milyar TL kredi verilecek

    © AA/ Emin Mengüarslan
    Ekonomi
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    Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ'lere verilen 6 ay ödemesiz kredi miktarı toplamının 5 milyardan 7.5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Yıldırım, "Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA/
    Yıldırım: 7.4 bizim için sürpriz değil, güçlü büyüme 2018'de de sürecek
    Ekonomik durgunluğu aşmak için KOBİ'lere sağlanan kredi miktarı yükseltildi. Başbakan Yıldırım, KOBİ'lerden kredi dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat fazla olduğunu belirterek, "Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam" diye konuştu.

    Ayrıca Yıldırım 2018 yılı tedbir ve teşviklerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını da bildirdi.

    'Nefes Kredisi Tanıtımı'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

    'HİÇ BATAK YOK, ÇÜNKÜ KOBİ'LER SAĞLAM'

    • Mehmet Şimşek
      © AA/ Ali Atmaca
      Şimşek: Borçlar yönetilemiyor, tedbir alacağız
      Nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam.

    'SIRTINDAKİ TER SOĞURSA HASTA OLURSUN'

    • ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
      © REUTERS/ Fabian Bimmer/File Photo
      TÜİK: Türkiye, 2017'de 7.4 büyüdü
      Yüzde 7.4'lük büyümenin arka planı var. Birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Efendim Türkiye bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak böyle olacak, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler… Bunların hepsi tanıdık sesler, tanıdık yüzler. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek.
    • Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.

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    Etiketler:
    ekonomi, KOBİ, Binali Yıldırım, Türkiye
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