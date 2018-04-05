Dolar 4 liranın üzerinde

Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta 4.03'e kadar gidip oradan 3.93'e hızlı bir geri çekilme yaşayan kur, dün yeniden 40.3'e yaklaştı. Gün içerisinde 4.0274'e kadar çıkan dolar/TL, akşam saatlerinde yeniden 4 seviyesine çekildi.

Dünya'nın haberine göre dolar bu sabah saat 08.55 itibariyle 4.0120 TL'den işlem görürken, euro 4.9285 TL oldu.

Kurdaki hareketlilikte ekonomik ve siyasi olarak hem içeride hem de dışarıda birçok sebep olduğunu belirten analistler, teknik olarak 4.03 üzerine geçilmesi durumunda 4.10'lara doğru hareket yaşanmasının çok sürpriz olmayacağını düşünüyor.