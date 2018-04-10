Dolarda yeni zirve: 4.11

Artan jeopolitik endişeler ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıpları sonrası dolar/TL 4.1146'yı test ederek yeni tarihi rekor seviyeye yükseldi.

© REUTERS/ Jason Lee/Illustration/File Photo Dolar 4, euro 5 liranın üstünde

Dünya'nın aktardığına göre, rublenin tetiklediği değer kaybı ile TL ayrıca euro ve sepet karşısında da tarihi rekorları yeniledi.

Dolar/TL dün yaşanan sert yükselişin ardından bu sabah güne Çin iyimserliğiyle 4.06 civarında başladı ancak bu iyimserliği koruyamayarak 4.1129 seviyesinde işlem gördü.

Tarihi zirvesini bugün 4.5844 ile test eden sepet bazında TL 4.5713/4.5729, bugün 5.0850 ile tarihi zirvesi test eden euro/TL ise 5.0836 seviyesinde bulunuyor.