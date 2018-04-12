Dolar 4.14, euro 5.12 seviyesinde

Hafta başından bu yana Suriye tarafında artan jeopolitik riskler nedeniyle TL’deki değer kaybı dün hız kazandı. Önemli para birimleri TL karşısında yeni tarihi zirveler gördü. Dolar 4.1938, euro 5.1940, sterlin 5.9471, döviz sepeti 46954’ü gördü. Gram altın 180 TL’yi geçti.
Dolar bu sabah saat 08:30 itibariyle 4.1400 seviyelerinden güne başladı. Euro/TL 5.5.1210'dan işlem görürken, euro/dolar 1.2360 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 72.28, altının ons fiyatı ise 1350.60 dolardan işlem görüyor.
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