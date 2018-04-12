Yiğit Bulut: Türkiye, Rusya ve İran'ın zirvesi birilerini çok rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmalarından Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın son günlerde kaybettiği değeri yorumlarken Türkiye-Rusya-İran arasında Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyledi ve "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi" dedi.

TRT Haber'de ekrana gelen Derin Analiz programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları yorumladı.

'DÜNYANIN DENGESİ G NOKTASI, DOĞUYA KAYIYOR'

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin birilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Yiğit Bulut, "O zirve dünyanın dengesinin, yani dünyanın G noktasının doğuya doğru kaydığının göstergesi. Amerika'dan 4., 5., 6. filo yola çıkmış. İsterse 7., 8., ve 9. filo da yola çıksın. Biz imanlı olduktan sonra ne yapacaklar" diye konuştu.

Türkiye'nin emperyalizme karşı bir savaş verdiğini söyleyen Bulut, kur seviyesine bakılmaması gerektiğini söyledi.

'Faizlerin artırılması için büyük bir oyun oynandığını' iddia eden Yiğit Bulut, konuyla ilgili şunlar söyledi:

"Birileri sadece ekrana bakıp 'Aaa dolar 4.10 olmuş…' Ne dedi Cumhurbaşkanımız? 'Bana kur seviyesiyle gelmeyin' dedi. Ne yapalım? Küresel emperyalizme karşı savaş verdiğimiz noktada, İngiliz beslemelerin ezbere bildiği gibi faizleri mi artıralım?

Çok açık söylüyorum. Piyasayı buna doğru itmeye çalışıyorlar. Bir oyun kuruyorlar. Yok kur 4.05-4.10 oldu… Arkadaş biz emperyalizme karşı savaş veriyoruz. Bu bir savaş. Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir savaş."