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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci'nden benzin yorumu: Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili "Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum" dedi.

    benzin, motorin
    © AA /
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    Bilecik'te temaslarda bulunan Bakan Zeybekci, "Kurdaki döviz artışı ve zamları değerlendirir misiniz? ABD ve Rusya arasındaki restleşmenin Türkiye ekonomisine etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    "Türkiye şu andaki jeopolitik risklerin en yoğun canlandığı bölgede. Hiç kimsenin Suriye ile bu kadar uzun sınırı, Irakla, bu coğrafyayla yoğun, yakın teması yok. Binlerce kilometre öteden bu coğrafyaya ilgi duyup da bu coğrafyayla ilgili biraz da komik ama tweet savaşlarını başlatanların bizim kadar menfaati yok. Türkiye bunun ortasında. Daha kötü ne olabilir ki? İnsanlık trajedisinin yaşandığı bir coğrafya. Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olan Irak ve Suriye'de yaşanan bu olaylar ekonomik olarak etkiliyor. Türkiye olarak bu coğrafyadaki bu oluşumlara karşı sessiz kalmama adına duruma vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz."

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    © AA / Aytaç Ünal
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    'BUNLAR TÜRKİYE GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR'

    Zeybekci, son dönemde yaşanan kurlarla ilgili dalgalanma, çalkalanma ve oynaklığın, jeopolitik algılardan kaynaklı olduğunu belirterek, "Türkiye'yle ilgili de birilerinin spekülatif amaçlı bunları kullanmasından kaynaklı. Bunların Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerinin yerine getirmesiyle ilgili hiçbir problem yok. Bunlar geçecektir. Yakın gelecekte de ilgili kurumların çalkantılar ve  spekülatif hareketlere müdahale ederek gereğini yaptıklarını göreceğiz inşallah. Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez." dedi.

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    'TOPARLANACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

    Akaryakıttaki fiyat artışlarıyla ilgili olarak da Zeybekci, şunları kaydetti:

    "Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya gördük. Kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum, bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan bunun toparlanacağını ümit ediyoruz. Toparlanma olduğunda aynı kurumların fiyatları aşağı çekmede de aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını bekliyoruz."

    Etiketler:
    Zam, Benzin, Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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