Moody's: TL'deki zayıflık not için olumsuz

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, TL'deki değer kaybının, ülkenin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervi göz önüne alındığında Türkiye'nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

Dünya'nın haberine göre, Moody's tarafından TL'de geçen hafta görülen keskin değer kaybı hakkında yayımlanan ve kredi notu değerlendirmesi niteliği taşımayan araştırma raporunda şu ifadelere yer verildi:

© REUTERS / David Gray/File Photo Goldman Sachs'tan TCMB değerlendirmesi: Şüpheliyiz

Türkiye'deki banka kredilerinin (2017 sonu itibariyle) yüzde 33'ü döviz cinsi; TL'deki değer kaybının devamı döviz geliri olmayan şirketlerin geri ödeme gücünü zayıflatır.

TL'deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket kârlılıklarını ve tüketici satın alma gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz.

'TL'DEKİ ZAYIFLIK EKONOMİ AÇISINDAN SORUNLU, KREDİ NOTU AÇISINDAN NEGATİF'