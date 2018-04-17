Lojmanların satış kriterleri belirlendi

© REUTERS / Umit Bektas Maliye Bakanı Ağbal’dan özelleştirme açıklaması

Maliye Bakanlığı'nın iki ayrı Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu lojmanlarının satışını da düzenleyen kanunun geçen yıl yürürlüğe girdiğini hatırlatan Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu kanunun uygulanmasına ilişkin açıklayıcı hükümlerin bulunduğu tebliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

Tebliğle lojmanların öncelikli satın alma hakkını memurlara verdiklerini belirten Ağbal, şu açıklamalarda bulundu:

MEMURA EN FAZLA 48 AY TAKSİT

"Satışa, öncelikle kat mülkiyeti olan konutlarda halihazırda oturan ve satın alma talebi bulunan konutlarla başlayacağız. Kat mülkiyeti bulunmayan konutların da kat mülkiyetinin çıkarılması sağlanacak ve onlar bundan sonra satışa konu edilecek. Şu anda savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar hariç, satışa konu 50 bin lojman var. Bu lojmanların satışını, kamu kurumlarımızın yapacağı çalışmalar çerçevesinde, öncelikli olarak içinde oturan memurumuzun talebi üzerine yapacağız. İhaleye çıkacağız ve oluşan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alım hakkını ilk olarak memurumuza vereceğiz yani memurumuz ihale sonucunda oluşan fiyat üzerinden, 'Bu konutu ben alacağım.' derse, peşin ödemede ortaya çıkan fiyatın yüzde 10 düşüğüne alabilecek. Taksitle ödemek isterse yüzde 25'i peşin, 48 aya kadar taksitle kendisine satacağız. Memurumuz, bu satışlar için banka kredisi de kullanabilecek."