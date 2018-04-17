Trump'ın yaptırımları erteleme kararı, Rus borsası ve ruble üzerinde pozitif etki yarattı

© REUTERS / Carlos Barria Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Dolar üzerinden işlem görülen RTS endeksi, yaklaşık yüzde 3 yükselirken, ruble bazlı MMMB endeksindeki yükseliş yaklaşık yüzde 2 oldu.

Sberbank ve Norilsk Nikel gibi şirketlerin hisselerindeki artış dikkat çekti.

Ruble de, dolar ve euro karşısında az da olsa değer kazandı.

ABD'nin Rusya'nın önde gelen şirketlerine ve işadamlarına yönelik en sert yaptırımları sonrası ruble, geçen hafta 2015 yılından bu yana en sert düşüşünü yaşamıştı.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, Trump'ın yaptırım kararını şimdilik askıya aldığı belirtmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (dün) açıklanacağını söylemişti.