UYP, 468 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu şubatta 468.7 milyar dolar açık verdi.

TCMB tarafından açıklanan veriye göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerin farkı şeklinde tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, şubat ayı itibarıyla 468.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net UYP, bir önceki ay 481 milyar dolar açık vermişti.

Yurt dışı doğrudan yatırımlar şubat ayında 45.52 milyar dolardan 43.3 milyar dolara gerilerken, yurt dışı portföy yatırımları ise yine aynı dönemde 1.15 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yurt içi doğrudan yatırımlar ise yine şubat ayı itibarıyla 181.7 milyar dolara indi. Bir önceki rakam, 196.9 milyar dolar idi. Aynı veriye göre, yurt içi portföy yatırımları şubat ayında 186.2 milyar dolar oldu.