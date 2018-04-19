Dolar ve euro'da erken seçim havası

© AA / Recep Çelik Erken seçim için iş dünyası ne dedi?

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklamasına döviz piyasası hızlı ve olumlu tepki verdi. Sabah seansında 4.10’un üzerinde alıcı bulan dolar/TL, erken seçim kararıyla 4.02’nin altına kadar indi. Euro/TL ise yüzde 1'den fazla düşüşle 5 seviyesinin altına geriledi.

Bugüne bakıldığında dolar/TL ilk işlemlerde 4.02 TL seviyesinde bulunurken, euro ise 4.9806 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar da 1.2378 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 73.91, altının ons fiyatı da 1351.40 dolardan işlem görüyor

Analistler, 4.05 altı kapanışların kurun geri çekilmesinde hız kazanılması açısından önemli olacağını belirtirken, bunun başarılamaması durumunda yukarı yönde tepki verebilme ihtimalinin olduğunu da vurguluyor. 4.10 ise direnç olarak gösteriliyor.