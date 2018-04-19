Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor

Rusya'nın, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünleri ithalatına yönelik uygulamaya koyduğu ve ithalatçı ülkelere milyarlarca dolar yük getiren ek gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) tazminat başvurusunda bulunduğu belirtildi.