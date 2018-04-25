Dolar/TL'de gözler TCMB'nin faiz kararında

© AA / Onur Çoban 'TCMB'nin faiz artırma ihtimali yükseldi'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar/TL güne 4.09 seviyesinden başladı.

Euro/TL 4.9990'dan işlem görürken, euro/dolar 1.2218 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 73.86, altının ons fiyatı da 1327.40 dolardan işlem görüyor.

Bugün açıklanacak TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL’nin seyrinde önemli bir belirleyici olacağına dikkat çeken analistler, teknik açıdan dolar/ TL’de 4.10’un direnç, 4’ün psikolojik destek olarak izleneceğini vurguluyor.