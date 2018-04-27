Dolar, haftanın son gününe sakin başladı

Dünya'nın aktardığına göer dolar endeksinin 91 puanın üzerinde çok güçlü olmaması gelişmekte olan ülke piyasalarını bir miktar rahatlattı. Bu rahatlamanın etkisiyle birlikte dolar/TL dün genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. 4.05 seviyelerini gören kur, genel olarak 4.06 civarında hareket etti.

Bu sabah ise sakin bir hareket görülen dolar/TL kuru 07.50 itibariyle 4.0715, euro ise 4.9335 seviyesinde yer aldı.

Euro/dolar 1.2110, brent petrol 74.57, altının ons fiyatı da 1317.60 dolardan işlem görüyor.