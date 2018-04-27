Gazprom, Türk Akımı ikinci hattının güzergahını yakında belirleyecek

Medvedev, bugün gerçekleşen telefon konferansı sırasında, "Halihazırda, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'ndaki süreçlere uygun olarak iki temel seçenek üzerinde çalışıyoruz. Pazarlara gelince onlar da var. Bu pazarlar, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan. Bu nedenle en kısa zamanda, gaz sevkiyat güzergahı seçimi yapılacak" dedi.

Güzergahın belirlenmesinin, gaz iletim şebekesi operatörlerine Avrupa Komisyonu kuralları çerçevesindeki işini yapmasına izin vereceğini söyleyen Gazprom yetkilisi, "Gazın hangi güzergahtan geçeceği sorusuna yanıt almanıza az zaman kaldı" diye ekledi.