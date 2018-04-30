Piyasanın erken seçime tepkisinin olumlu olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor" dedi. Enflasyonda 1.7 puanlık düşüş olduğunu belirten Şimşek, "Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi" diye konuştu.