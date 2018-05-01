CHP'den hükümetin seçim öncesi 'hediye paketi'ne yorum: Geçmiş vaatlerimiz çalındı

'SANKİ EMEKLİYE SADAKA VERİYOR'
Hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle emeklilere ikramiye vermek zorunda kaldığını belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:
"Sayın Başbakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin lira ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakkı bayramlarda birer maaş ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kaynağın, saraydaki inanılmaz israfın kısılması ve yandaşlara yapılan yolsuzlukların önlenmesiyle sağlanacağını biliyoruz. O nedenle biner lira ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimize birer maaş ikramiye ödenmesi kararı alınmalıdır."
İşte CHP’nin emeklilere maaş ikramiye taahhütnamesi. İyi ki CHP var. pic.twitter.com/WDKhzpx8Lq— Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 30 Nisan 2018
'NEREDEN BULACAKSINIZ DİYEN AK PARTİ…'
'HALKIMIZ SORUNLARINA ÇARELER BULDUĞUMUZU GÖRECEK'
Erdoğdu, hükümetin, asgari ücrete zam dediklerinde, düşündüklerinin ötesinde zam yapmak zorunda kaldığını, taşerona kadro dediklerinde ise yalan yanlış uygulamaya kalktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Biz söylediğimizde 'Kaynak nerede? Hazineyi mi yağmalayacaksınız.' diyorlardı. Oysa kaynak ortada. Sarayın günlük 10 milyon liraya ulaşan israfının önüne geçilse, yandaşlara bağlanan musluklar kapatılsa bütün vatandaşlara hak ettiği ücretler ödenebilir. Bu bir tercih meselesi. Biz halkımıza dağıtmayı tercih ediyoruz, onlar bir avuç yandaşa dağıtmayı tercih ediyor. Seçim beyannamemizi açıkladığımızda tüm halkımız sorunlarına nasıl çareler bulduğumuzu görecek. Geçmiş vaatlerimizi çalmış olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz, hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin."
CHP YAPAR AKP ÇALAR!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 30 Nisan 2018
Yıl 2015 Kılıçdaroğlu: Bayramlarda emekliye birer maaş ikramiye vereceğiz.
Davutoğlu: Mümkün olmayan vaatler
Bakan Faruk Çelik: Karşılıksız vaatler
Yıl 2018: AKP seçim yatırımı olarak emekliye bayramlarda 1000 TL ikramiye veriyor pic.twitter.com/j8JUElwbad
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