CHP'den hükümetin seçim öncesi 'hediye paketi'ne yorum: Geçmiş vaatlerimiz çalındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim öncesi açıkladığı 24 milyar liralık 'hediye paketi'nin çalıntı olduğunu söylerken "Ama gelecek hayalleri hala bizim" dedi.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladığını belirterek, bayramlarda emeklilere biner lira değil, iki maaş verilmesini istedi.

'SANKİ EMEKLİYE SADAKA VERİYOR'

Hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle emeklilere ikramiye vermek zorunda kaldığını belirten Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin lira ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakkı bayramlarda birer maaş ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kaynağın, saraydaki inanılmaz israfın kısılması ve yandaşlara yapılan yolsuzlukların önlenmesiyle sağlanacağını biliyoruz. O nedenle biner lira ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimize birer maaş ikramiye ödenmesi kararı alınmalıdır."

İşte CHP’nin emeklilere maaş ikramiye taahhütnamesi. İyi ki CHP var. pic.twitter.com/WDKhzpx8Lq — Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 30 Nisan 2018

'NEREDEN BULACAKSINIZ DİYEN AK PARTİ…'

AK Parti'nin seçimlerden hezimetle çıkacağını gördüğü için CHP'nin vaatlerini gerçekleştirme telaşına düştüğünü söyleyen Erdoğdu, "Biz 2015'te emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz dediğimizde, 'Nereden bulacaksınız?' diyen AK Parti, yaptırdıkları anketlerden bekledikleri sonuçları alamayınca emeklilere biner lira vererek kandırmaya çalışıyor. Halkımız seçimlerde oylarının satılık olmadığını onlara gösterecek" değerlendirmesinde bulundu.

'HALKIMIZ SORUNLARINA ÇARELER BULDUĞUMUZU GÖRECEK'

Erdoğdu, hükümetin, asgari ücrete zam dediklerinde, düşündüklerinin ötesinde zam yapmak zorunda kaldığını, taşerona kadro dediklerinde ise yalan yanlış uygulamaya kalktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz söylediğimizde 'Kaynak nerede? Hazineyi mi yağmalayacaksınız.' diyorlardı. Oysa kaynak ortada. Sarayın günlük 10 milyon liraya ulaşan israfının önüne geçilse, yandaşlara bağlanan musluklar kapatılsa bütün vatandaşlara hak ettiği ücretler ödenebilir. Bu bir tercih meselesi. Biz halkımıza dağıtmayı tercih ediyoruz, onlar bir avuç yandaşa dağıtmayı tercih ediyor. Seçim beyannamemizi açıkladığımızda tüm halkımız sorunlarına nasıl çareler bulduğumuzu görecek. Geçmiş vaatlerimizi çalmış olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz, hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin."