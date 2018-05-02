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    Naci Ağbal

    Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV düşürülmeyecek

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Cemil Ertem'in aktaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilebileceğine yönelik ifadelerin aksine konuştu. Ağbal, böyle bir çalışmanın şu an olmadığını bildirdi.

    Cemil Ertem
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi mesajı
    Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomi gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Ağbal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceği iddialarına, "Şu an bir çalışma yok" yanıtını verdi. 

    'BÜTÇEYE ÖNEMLİ BİR YÜK GETİRİR'

    Ağbal, ÖTV'nin bütçe gelirlerinde önemli bir kalem olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 130 milyar TL para topluyoruz, bunun yüzde 46'sı akaryakıttan geliyor. Akaryakıtta 0.50'lik bir indirim için 16 milyar TL vergiden vazgeçmemiz gerekiyor, bu da bütçeye önemli bir yük getirir" değerlendirmesini yaptı.

    Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Örneğin akaryakıt gibi, MB'nin politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuşmuştu.

    Standard and Poor's (S&P)
    © AP Photo / Henny Ray Abrams
    Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
    'ZAMANLAMA İLGİNÇ'

    Standard & Poor's'un (SP) Türkiye'nin notunu tekrar düşürmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

     "Açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç. S&P'nin önümüzdeki 24 Haziran süreci varken, kendisi ile çelişerek böyle bir açıklama yapması politik bir açıklama izlenimi doğuruyor. Raporun içerisinden öte kararın böyle bir süreçte açıklanmış olması kuruluşun kendi kredibilitesine zarar vermiştir."

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA / Güven Yılmaz
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    Yeni yapılandırma ile ilgili Ağbal, "Toplam 183.5 milyar TL bir alacağı yapılandıracağız. Vatandaş borcunun aslını ödeyecek, faiz yerine düşük oranlı bir ödeme yapmış olacak, son derece olumlu bir düzenleme" dedi. Ağbal, bu yapılandırmanın önceki yapılandırmaya göre ilave avantajlar sağladığını duyurdu. Ağbal, "Yapılandırmadan bugüne kadar 40 milyar TL tahsilat yaptık, yeni yapılandırmadan ilk yıl 15-16 milyar TL bir gelir elde etmiş olacağız" şeklinde konuştu. 

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    Etiketler:
    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Standart & Poor's, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Cemil Ertem, Türkiye
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