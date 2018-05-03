Gümrük Bakanlığı: Cep telefonuna taksit, cari açığı arttırıyor

Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre, TBMM Dilekçe Komisyonuna Nevşehir’den yazan S.G., cep telefonlarına uygulanan taksit sınırlandırması ile ilgili eleştirilerde bulundu.
© AP Photo / Richard Drew
Dilekçeyi işleme alan Komisyon konuyu Gümrük ve Ticarete Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sordu.
Bakanlıktan S.G.’ye verilen yanıtta özetle şunlar kaydedildi:
“Taksit sınırlandırılması ile hedeflenen hususlar cari açığın azaltılması, fiyat istikrarının ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması gibi makroekonomik hedeflerin tutturulmasıdır.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)