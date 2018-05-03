Gümrük Bakanlığı: Cep telefonuna taksit, cari açığı arttırıyor

Cep telefonu başta olmak üzere birçok ürün ve sektörde uygulanan taksit yasağı ile ilgili şikayetlere Gümrük ve Ticarete Bakanlığı, “Ekonomiyi etkileyebilecek sonuçlara yol açabilir. Enflasyon hedeflerinin tutturulmasını zorlaştırıyor. Cari açığı arttırıyor” cevabını verdi.

© AP Photo / Richard Drew Goldman Sachs'tan Türkiye'de cari açık uyarısı

Hürriyet'ten Umut Erdem'in aktardığına göre, TBMM Dilekçe Komisyonuna Nevşehir’den yazan S.G., cep telefonlarına uygulanan taksit sınırlandırması ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Dilekçeyi işleme alan Komisyon konuyu Gümrük ve Ticarete Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sordu.

Bakanlıktan S.G.’ye verilen yanıtta özetle şunlar kaydedildi:

“Taksit sınırlandırılması ile hedeflenen hususlar cari açığın azaltılması, fiyat istikrarının ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması gibi makroekonomik hedeflerin tutturulmasıdır.”