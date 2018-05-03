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    Enflasyon beklentiyi aştı: Aylık 1.87, yıllık 10.85 arttı

    © Flickr /
    Ekonomi
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    Enflasyonda nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11.06 artış gerçekleşti. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar kuru 4.20 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

    Enflasyonda artış beklentilerin üzerinde geldi; manşet ve çekirdek enflasyonda yükseliş piyasa tahminlerini aştı.

    Dolar
    © AA /
    Enflasyon sonrası dolar/TL, 4.23'ü aşarak rekor kırdı
    Tüketici fiyatları (TÜFE) nisan ayında yüzde 1.87 artış gösterdi. Aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 1.20-2 artış bandında yer alırken, medyan bazında yüzde 1.5 artış tahmin ediliyordu.

    Yıllık TÜFE, nisanda yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e çıkarken, çekirdek enflasyon ise 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10.4 ile giyim-ayakkabı grubunda yaşandı.

    TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.06 artış gerçekleşti.

    TÜİK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.36 arttı.
    © AA /
    TÜİK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.06, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.36 arttı.

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3.54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.32, ev eşyasında yüzde 2.11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1.67 artış gerçekleşti.

    Nisan ayının zam şampiyonu kadın ceketini yüzde 26.96 ile elbise, yüzde 24.48 ile kadın gömleği izledi.
    © AA /
    Nisan ayının zam şampiyonu kadın ceketini yüzde 26.96 ile elbise, yüzde 24.48 ile kadın gömleği izledi.

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.04 ile haberleşme oldu.

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16.45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.03 ve lokanta ve oteller yüzde 11.88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

    ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜZDE 2.6 ARTIŞ

    Enflasyon
    © Flickr / one2c900d
    İstanbul'da enflasyon arttı
    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.36 artış gösterdi.

    Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.79, imalat sanayi sektöründe yüzde 2.79, elektrik ve gaz yüzde 0.76, su sektöründe yüzde 0.79 artış olarak gerçekleşti.

    Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10.35 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 9.80 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4.81 ile metal cevherleri olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Nisan ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.

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    Etiketler:
    enflasyon, TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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