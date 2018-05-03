Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme beklentisini yüzde 4.7 olarak açıkladı

Avrupa Komisyonu, Türkiye için bu yıl yüzde 4.7 büyüme beklediğini belirtilirken, 2017 yılının ilk yarısında yakalanan güçlü ekonomik ivmenin yavaş şekilde güç kaybedeceğini öngördüklerini bildirdi.
Türkiye'de talebi yönlendiren güçlü kamu teşvikleri ve dış talep faktörlerinin yerini özel tüketime bıraktığını ifade eden AB Komisyonu, "İstihdam piyasasında görülen pozitif gelişkeler ve ücret artışları ile düşük reel faizlerin özel tüketimi desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
Komisyon, yaşanan olumlu gelişmelere karşın üretim açığının giderek artan şekilde pozitife dönmesinin enflasyonun yüksek tutacağını öngördüklerini belirtirken ve ücretlerde artışın düşük verimlilik büyümesi ile bir araya gelmesi halinde rekabet gücü üzerinde baskı oluşabileceğini de vurguladı.
Avrupa Komisyonu'nun 'İlkbahar Dönemi Ekonomik Görünüm' raporuna göre, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4.2 seviyesinde oluştu.
İşsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9.8, gelecek yıl için yüzde 9.4 olarak belirlendi.
Komisyonun cari denge/GSYH tahmini bu yıl için yüzde —6, gelecek yıl için yüzde —5.7 oldu.
AB BÜYÜMESİ YAVAŞLAYACAK
AB Komisyonu raporunda, 19 ülkenin üye olduğu Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yıl 2017 yılındaki yüzde 2.4'ten 2.3'e ve 2019 yılında yüzde 2'ye yavaşlayacağını tahmin etti. Komisyon, 2018 Kış raporunda da aynı büyüme tahminlerinde bulunmuştu.
Raporda, "Genel olarak, tahminlerimize yönelik riskler arttı ve şu anda riskler aşağı yönlü" ifadelerine yer verdi.
'KRİTİK KARARLAR ERTELENMEMELİ'
AB Komisyonu raporunda, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl yüzde 1.5'e ve 2019'da yüzde 1.6'ya hızlanacağı tahmin edilirken, bütçe açığının GSYH'ya oranının tüm üye ülkelerde yüzde 3 limitinin altına ineceğini öngördü. Toplam bütçe açığının Euro Bölgesi GSYH'sına oranının ise bu yıl yüzde 0.7 ve 2019'da yüzde 0.6 olması bekleniyor.
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