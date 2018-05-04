Dolar/TL'nin yeni rekoru: 4.28

TL'de zayıf görünüm ve değer kayıpları devam ediyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4.17'den 4.23'e fırlayan ve rekor kıran dolar, bu sabah 4.28'i geçerek bir zirve daha yaptı.

4.2828'e kadar çıkan dolar/TL, saat 12:15 itibarıyla 4.2636 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 5.0950; döviz sepeti 4.6763; euro/dolar paritesi ise 1,1970; dolar endeksi 92.33 seviyesindeydi.

Özellikle S&P kararı, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ve dolardaki küresel güçlü seyir, TL'deki değer kaybında başrol oynuyor.