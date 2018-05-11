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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde kurda yaşanan artışa ilişkin olarak "Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum" değerlendirmesini yaptı. Bakan, "Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

    Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin değerlendirmelerinden satırbaşları şöyle:

    • Cemil Ertem
      © AA /
      Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış
      Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum.
    • Kur konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut küresel ve bölgesel sıkıntılar da bertaraf olduğunda kur seviyesi kalıcı ve stabil hale gelecektir.
    • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
      © AA /
      Türkiye'nin ekonomi yönetimi, İngiltere'ye gidiyor
      Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım; Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir, asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.
    • (ABD'nin İran'a yaptırım kararı) Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim.
    • Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin.
    • Et
      © Sputnik / Igor Zarembo
      Rusya: Türkiye'nin, pazarını Rus et üreticilerine açmasını bekliyoruz
      Büyüme potansiyelimizi uluslararası kuruluşlar tahmin etmekte zorlanıyor. 2017'de çok ciddi bir performans gösterdik. Aynı dönemde ihracatımız da bizim öngördüğümüz bağlamda gerçekleşti. Tahminlerimizin gerçekleştiğini görmek güzeldi.
    • (2018 büyüme tahmini) Yıl boyu büyümemizi yüzde 6 ve üzerinde görüyoruz.
    • Yoğun çalışmalarımız neticesinde Rusya ile ticari ilişkilerimizde Kasım 2015 hadisesinin öncesi dönemdeki ortamı neredeyse yakaladık. Sürekli olarak müzakerelerimiz devam ediyoruz ve ilişkilerde çok daha iyi noktalara doğru ilerliyoruz. İlişkilerde spekülatif, manipülasyona açık olabilecek her türlü uygulamayı bertaraf ediyoruz. Bu noktada Rusya ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımız sürecek.
    • ABD'nin başlattığı soruşturmalar ve ilave gümrük vergisi uygulamaları kapsamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ABD'ye demir-çelikte ticaret açığı veriyoruz şuanda. Bu noktada pozisyonumuzu net şekilde anlattık ve gerek DTÖ gerekse de ikili bazda. Adımlar atıyoruz. Karşı önlem alabileceğimizi de kendilerine ilettik. Uzlaşma yollarını arıyoruz ve ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

    Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede arzı artırmak önemlidir" diyerek, bu yönde tedbirler alınacağını duyurdu.

    Son dönemde hayata geçirilen teşvikler sonrası 'seçim ekonomisi' eleştirisi yapıldığını bildiren Zeybekci, "Bunları böyle nitelemek doğru değil. Atılan tüm bu adımlar ülkemizin ekonomik dinamiklerini sağlamlaştırmak için attığımız adımların devamından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı. 

    Etiketler:
    Dolar/TL, Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, İran, Türkiye, ABD
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