Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde kurda yaşanan artışa ilişkin olarak "Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum" değerlendirmesini yaptı. Bakan, "Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin değerlendirmelerinden satırbaşları şöyle:

© AA / Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 'Dolar 4'e çıktı' algısı yanlış

Kur konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut küresel ve bölgesel sıkıntılar da bertaraf olduğunda kur seviyesi kalıcı ve stabil hale gelecektir.

© AA / Türkiye'nin ekonomi yönetimi, İngiltere'ye gidiyor

(ABD'nin İran'a yaptırım kararı) Türkiye için fırsat. BM kararlarına da uyarak ben İran ile ticaret yapmaya devam edeceğim.

Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin.

© Sputnik / Igor Zarembo Rusya: Türkiye'nin, pazarını Rus et üreticilerine açmasını bekliyoruz

(2018 büyüme tahmini) Yıl boyu büyümemizi yüzde 6 ve üzerinde görüyoruz.

Yoğun çalışmalarımız neticesinde Rusya ile ticari ilişkilerimizde Kasım 2015 hadisesinin öncesi dönemdeki ortamı neredeyse yakaladık. Sürekli olarak müzakerelerimiz devam ediyoruz ve ilişkilerde çok daha iyi noktalara doğru ilerliyoruz. İlişkilerde spekülatif, manipülasyona açık olabilecek her türlü uygulamayı bertaraf ediyoruz. Bu noktada Rusya ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarımız sürecek.

ABD'nin başlattığı soruşturmalar ve ilave gümrük vergisi uygulamaları kapsamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. ABD'ye demir-çelikte ticaret açığı veriyoruz şuanda. Bu noktada pozisyonumuzu net şekilde anlattık ve gerek DTÖ gerekse de ikili bazda. Adımlar atıyoruz. Karşı önlem alabileceğimizi de kendilerine ilettik. Uzlaşma yollarını arıyoruz ve ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede arzı artırmak önemlidir" diyerek, bu yönde tedbirler alınacağını duyurdu.

Son dönemde hayata geçirilen teşvikler sonrası 'seçim ekonomisi' eleştirisi yapıldığını bildiren Zeybekci, "Bunları böyle nitelemek doğru değil. Atılan tüm bu adımlar ülkemizin ekonomik dinamiklerini sağlamlaştırmak için attığımız adımların devamından başka bir şey değildir" açıklamasını yaptı.