60 liraya sahte Cumhuriyet altını satıyorlar

© Sputnik / Oleg Lastochkin 220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken, dolandırıcılara da bir 'fırsat kapısı' açıldı. Sosyal medyayı kullanan altın dolandırıcılar, açtıkları hesaplarla sahte çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satıyor. Üstelik bu altınlara, sadece Darphane tarafından basılabilecek mührün de kopyasını ekliyorlar. Alıcısı oldukça çok olan altınlar, 40, 50 ve 60 liradan satılıyor.

Sosyal medyadan çeyrek altın satan bir hesap yöneticisi "Biz kolye ucu, bileklik ucu gibi nedenlerle üretiyoruz. Ama insanlar bizi yanlış anlıyor" ifadelerini kullandı. Ancak başta düğünler olmak üzere sahte altının hediyelik olarak kullanıldığı biliniyor.

Gerçekte, gram altının fiyatı 182 TL, çeyrek altın 300 TL, Cumhuriyet altını da 1218 TL civarında seyrediyor.

Cumhuriyet altını, devlet güvencesi altında sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılabilen değişik boyut ve ağırlıkları olan 22 ayar altın bir para. Meskûk (sikke) ve ziynet olmak üzere iki türü var. Meskûk altına halk arasında Ata Altını da deniyor.