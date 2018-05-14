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    Poşet- Alışveriş

    Ramazanda 'tavşan ürün' tuzağına dikkat

    © AA /
    Ekonomi
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    Tüketici örgütleri, ramazan ayının yaklaşmasıyla marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları uyardı.

    Tüketici örgütlerinin temsilcileri, özellikle ramazan ayında fiyatı maliyetinin bile altına indirilen 'tavşan ürün' tuzağına karşı tüketicilere uyarıda bulundular.

    tüketici, alışveriş, market
    © AA /
    Ramazan gelmeden 21 ürünün fiyatı arttı
    Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ramazan ayında tüketicilerin fırsatçı alışveriş yerlerinden uzak durması gerektiğini söyledi.

    Özellikle gıda alışverişlerine sabah erken saatlerde ya da iftardan sonra çıkılmasının daha doğru olacağını anlatan Ağaoğlu, "Vatandaş, iftara yakın iyice acıkınca gereksiz birçok şey alabiliyor. Bu durum hem bütçelerini zorluyor hem de yiyemeyecekleri gıdaları eve getirdiklerinde artık çok geç oluyor" dedi.

    Ağaoğlu, son dönemlerde özellikle marketlerde ilginç bir uygulamanın olduğunu ve bununla ilgili ciddi şikayetler aldıklarını dile getirerek, "Buna 'tavşan ürün uygulaması' deniliyor. 'Tavşan ürün' demek bir ürünün fiyatını düşük tutup tüketicileri kendi mekanına çekmek. Tüketiciler bu tavşan ürün peşinden koşarken diğer ürünlerin fiyatlarına bakmıyor, orada yüksek bedellerle ürün almaları söz konusu olabiliyor. Onun için tek ürün fiyatıyla birkaç ürünün fiyatını karşılaştırın. Ben bizzat inceledim. Tavşan üründe fiyat gerçekten ucuz hatta bazen maliyetinin bile altında ama yanında mesela 25 liralık ürün 29.90'a satılıyor. Tüketicilerimiz buna dikkat etsin ve bu tür tuzaklara aldanmasın."

    'SONU 9'LA BİTEN ETİKETLERDEN UZAK DURUN'

    Pastırma
    © AA /
    Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı
    Tüketicilerden en çok sonu 9 ile biten etiketli ürünlere yönelik şikayet aldıklarını belirten Ağaoğlu, "Tedavülde kuruş yok. O halde bunu yapmakla tüketiciyi aldatıyorlar. Tüketiciler sonu 9 ile biten etiketlerden uzak dursunlar, o tür satış yapan yerleri tercih etmesinler" diye konuştu.

    Ağaoğlu, ramazanda bazı fırsatçıların kalitesiz gıda ürünlerini harmanlayarak satışa sunabileceğine dikkati çekerek, "Kuruyemiş, şekerleme ve bazı bakliyat çeşitlerinde ciddi hileler oluyor. Tüketicilerimiz bu konuda dikkatli olsun. Gıda fiyatlarında artış yapan marketleri kara listeye alsın. Mümkünse birkaç yüz metre öteye gitsin dürüst taciri tercih etsin. Zam yapana fırsat vermesin. Fahiş fiyatla en etkin mücadeleyi tüketici verir" dedi.

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    Etiketler:
    Tüketici, alışveriş, gıda, zam, ramazan, Türkiye
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