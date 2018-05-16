Şimşek: Seçim sonrası iyileşme olasılığı yüksek

Şimşek, "Kurul tabanlı piyasa ekonomisi, ileriye dönük tek uygulanabilir seçenektir. Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Dünya'nın haberine göre Şimşek, seçim sonrası iyileşme olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.
I still hope & believe that political pragmatism will ultimately prevail.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 16, 2018
A rule based market economy is the only viable option going forward.
Therefore, we remain committed to a sound & prudent policy framework. The policy mix is much more likely to improve post elections. https://t.co/nhoQTVZzsx
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