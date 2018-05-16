Şimşek: Seçim sonrası iyileşme olasılığı yüksek

© REUTERS / Henry Nicholls Financial Times: Yatırımcılar, Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hâlâ politik pragmatizmin er ya da geç üstün geleceğine inanıyor ve umuyorum" dedi.

Şimşek, "Kurul tabanlı piyasa ekonomisi, ileriye dönük tek uygulanabilir seçenektir. Bu nedenle, sağlam ve ihtiyatlı bir politika çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya'nın haberine göre Şimşek, seçim sonrası iyileşme olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.

I still hope & believe that political pragmatism will ultimately prevail.



A rule based market economy is the only viable option going forward.



Therefore, we remain committed to a sound & prudent policy framework. The policy mix is much more likely to improve post elections. https://t.co/nhoQTVZzsx — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 16, 2018

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